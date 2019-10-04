Лукашенко пропонує Україні спільно зайнятися ракетобудуванням

"Якщо ми з Україною маємо спільні підприємства, то і з іншого боку це не маленьке підприємство. Нехай це 9-10 спільних підприємств, але вони мають величезну валову продукцію. Це величезні підприємства. І цим шляхом ми готові йти, і підтвердили це на спільних переговорах. Ми і далі будемо створювати спільні підприємства ", - сказав Лукашенко.

За його словами, сфери інтересів величезні. Він зазначив, що Білорусь йде в Україну створювати СП, а Україна до Білорусі не тому, що дві країни слабо розвинені і в них відсутнє виробництво - навпаки.

"У вас дуже добре розвинена оборонна промисловість, ракетобудування, автомобілебудування, у вас високо розвинене літакобудування. У нас що стосується літакобудування були розміщені потужні ремонтні заводи. Союз (СРСР - ред.) розвалився, ракети залишилися у вас, літакобудування у вас, а у нас гігантська громадянська промисловість. Тому ми сьогодні пропонуємо нашим українським друзям - давайте ми прийдемо до вас з тією технікою, з виробництвом, яким ми здавна займалися, в тому числі в одній державі... Давайте сьогодні створювати ці спільні підприємства, ми в Україні, ви - у нас. Наприклад, зайнятися серйозно ракетобудуванням. Ми ніколи цим не займалися за радянських часів. У вас ця школа є, будь ласка, ви нам допомогти. Ми не за 5 років освоїмо програму, а за 1,5-2. А ми прийдемо з продуктом, товаром, технологією, до вас, і будемо розвивати те, що ніколи у вас не розвивалося, але дуже потрібне", - додав білоруський лідер.

Нагадаємо, під час Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь Президент України Володимир Зеленський розповів, що найближчим часом в Україні пройдуть Дні Білорусі.