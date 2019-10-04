Зеленський анонсував найближчим часом проведення Днів Білорусі в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Під час Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь Президент України Володимир Зеленський розповів, що найближчим часом в Україні пройдуть Дні Білорусі, повідомляє УНН.
"Думаю, нам обов’язково треба провести Дні Білорусії в Україні. Ми зробимо це після завершення реорганізації Міністерства культури в цьому році", - розповів Президент.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що чим дружнішими будуть Україна і Білорусь, тим більший опір ми будемо відчувати.