Зеленский анонсировал в ближайшее время проведения Днів Беларуси в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Во время Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время в Украине пройдут Дни Беларуси, сообщает УНН.
"Думаю, нам обязательно надо провести Дни Беларуси в Украине. Мы сделаем это после завершения реорганизации Министерства культуры в этом году", - рассказал Президент.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что чем дружнее будут Украина и Беларусь, тем большее сопротивление мы будем чувствовать.