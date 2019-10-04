Зеленский анонсировал в ближайшее время проведения Днів Беларуси в Украину

"Думаю, нам обязательно надо провести Дни Беларуси в Украине. Мы сделаем это после завершения реорганизации Министерства культуры в этом году", - рассказал Президент.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что чем дружнее будут Украина и Беларусь, тем большее сопротивление мы будем чувствовать.