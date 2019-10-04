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Лукашенко предлагает Украине совместно заняться ракетостроением

Киев • УНН

 • 8228 просмотра

КИЕВ-ЖИТОМИР. 4 сентября. УНН. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что не против был бы создать совместное предприятие с ракетостроения с Украиной. Об этом заявил белорусский лидер на Втором форуме регионов в Житомире, передает корреспондент УНН.

Лукашенко предлагает Украине совместно заняться ракетостроением

"Если мы с Украиной имеем совместные предприятия, то и с другой стороны это не маленькое предприятие. Пусть это 9-10 совместных предприятий, но они имеют огромную валовую продукцию. Это огромные предприятия. И этим путем мы готовы идти, и подтвердили это на общих переговорах. Мы и дальше будем создавать совместные предприятия", - сказал Лукашенко.

По его словам, сферы интересов огромны. Он отметил, что Беларусь идет в Украину создавать СП, а Украина к Беларуси не потому, что две страны слабо развиты и в них отсутствует производство - наоборот.

"У вас очень хорошо развита оборонная промышленность, ракетостроение, автомобилестроение, у вас высоко развито самолетостроения. У нас что касается самолетостроения были размещены мощные ремонтные заводы. Союз (СССР - ред.) развалился, ракеты остались у вас, самолетостроение у вас, а у нас гигантская гражданская промышленность. Поэтому мы сегодня предлагаем нашим украинским друзьям - давайте мы придем к вам с той техникой, с производством, которым мы давно занимались, в том числе в одном государстве... Давайте сегодня создавать эти совместные предприятия, мы в Украине, вы - у нас. Например, заняться серьезно ракетостроением. Мы никогда этим не занимались в советское время. У вас эта школа есть, пожалуйста, вы нам можете помочь. Мы не за 5 лет освоим программу, а за 1,5-2. А мы придем с продуктом, товаром, технологией, к вам, и будем развивать то, что никогда у вас не развивалось, но очень нужно", - добавил белорусский лидер.

Напомним, во время Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время в Украине пройдут Дни Беларуси.

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