Лукашенко пообіцяв користуватися лише білоруською косметикою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив збільшити виробництво та продаж білоруських косметичних засобів за кордон, пообіцявши користуватися виключно вітчизняною косметикою. Про це білоруський лідер заявив під час візиту на одне з відомих косметичних підприємств, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу президента Білорусі.
Лукашенко також заявив, що білоруська косметика повинна бути представлена в усіх готелях країни, аби іноземні туристи дізнавалися про неї.
"Є проблеми. Візьміть на контроль і займіться цим. Щоб в будь-якому магазині, де вона захоче, продавали. Своє треба продавати. У неї, (косметична компанія - ред.) менше проблем - експорт великий. Але у нас же є підприємства, які на свій ринок не можуть пробитися і поставити. Це серйозне питання. Хотілося б, щоб ми до нього більше не поверталися. Всю імпортну продукцію повикидайте і поставте, що мені треба. Обіцяю, що ніколи не буду користуватися імпортними засобами. Навіть якщо хтось подарує, я тоді передарувати, своє треба використовувати", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше був незадоволений роботою білоруського гідрометцентру та пригрозив "розігнати" їх.