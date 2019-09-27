Лукашенко пообещал пользоваться только белорусской косметикой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил увеличить производство и продажу белорусских косметических средств за границу, пообещав пользоваться исключительно отечественной косметикой. Об этом белорусский лидер заявил во время визита на одно из известных косметических предприятий, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.
Лукашенко также заявил, что белорусская косметика должна быть представлена во всех отелях страны, чтобы иностранные туристы узнавали о ней.
"Есть проблемы. Возьмите на контроль и займитесь этим. Чтобы в любом магазине, где он захочет, продавали. Свое надо продавать. У него, (косметическое предприятие - ред.), меньше проблем - экспорт большой. Но у нас же есть предприятия, которые на свой рынок не могут пробиться и поставить. Это серьезный вопрос. Хотелось бы, чтобы мы к нему больше не возвращались. Всю импортную продукцию повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда не буду пользоваться импортными средствами. Даже если кто-то подарит, я тогда передарю, свое надо использовать", - заявил Лукашенко.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее был недоволен работой белорусского гидрометцентра и пригрозил "разогнать" их.