Лукашенко пообещал пользоваться только белорусской косметикой

Лукашенко также заявил, что белорусская косметика должна быть представлена во всех отелях страны, чтобы иностранные туристы узнавали о ней.

"Есть проблемы. Возьмите на контроль и займитесь этим. Чтобы в любом магазине, где он захочет, продавали. Свое надо продавать. У него, (косметическое предприятие - ред.), меньше проблем - экспорт большой. Но у нас же есть предприятия, которые на свой рынок не могут пробиться и поставить. Это серьезный вопрос. Хотелось бы, чтобы мы к нему больше не возвращались. Всю импортную продукцию повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда не буду пользоваться импортными средствами. Даже если кто-то подарит, я тогда передарю, свое надо использовать", - заявил Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее был недоволен работой белорусского гидрометцентра и пригрозил "разогнать" их.