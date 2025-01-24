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лукашенко помилував 15 засуджених, серед них восьмеро політв'язнів

лукашенко помилував 15 засуджених, серед них восьмеро політв'язнів

Київ • УНН

 • 35657 перегляди

Самопроголошений президент білорусі підписав указ про помилування 15 засуджених, серед яких 8 політв'язнів. У країні досі залишається понад 1250 політв'язнів, а репресії посилюються після оголошення дат виборів.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко підписав указ про звільнення 15 засудженних, серед яких восьмеро - політвʼязні. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на  пресслужбу лукашенка, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляється, 24 січня, лукашенко підписав указ, за яким звільняється 15 вʼязнів, серед яких є вісім ув'язнених поліцейських: пʼять жінок і троє чоловіків. У п'ятьох із них є діти, одна жінка вагітна, повідомляє пресслужба лукашенка .

Також було помилувано ще сімох осіб (зокрема трьох жінок), засуджених за незаконний обіг наркотиків. Шестеро з них скоїли злочини, будучи неповнолітніми.

За останній рік лукашенко помилував 293 людини: зокрема 89 жінок і 17 осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці.

Утім, у білорусі за ґратами залишається ще 1254 політвʼязнів, визнані правозахисною спільнотою, але реальна їхня кількість може бути вищою. 

Як повідомляє ЗМІ, з літа 2020 року до кінця листопада 2024 року правозахисна спільнота визнала політв'язнями 3638 осіб, зокрема 669 жінок. Багато з них уже вийшли на свободу, повністю відбувши покарання.

Крім того, у білорусі продовжують затримувати, арештовувати та судити за політично вмотивованими звинуваченнями; людей судять як за адміністративними, так і за кримінальними звинуваченнями, зокрема й за тюремне ув'язнення.

Повідомляється, що у білорусі посилился репресії по всій країні після оголошення дат президентських виборів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що білорусь не запросила спостерігачів ОБСЄ на президентські вибори 26 січня. ОБСЄ висловила жаль через неможливість провести незалежну оцінку виборчого процесу.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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