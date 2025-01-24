лукашенко помиловал 15 осужденных, среди них восемь политзаключенных
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент беларуси подписал указ о помиловании 15 осужденных, среди которых 8 политзаключенных. В стране до сих пор остается более 1250 политзаключенных, а репрессии усиливаются после объявления дат выборов.
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко подписал указ об освобождении 15 осужденных, среди которых восемь - политзаключенные. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу лукашенко, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, 24 января, лукашенко подписал указ, по которому освобождается 15 заключенных, среди которых есть восемь заключенных полицейских: пять женщин и трое мужчин. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна, сообщает пресс-служба лукашенко .
Также были помилованы еще семь человек (в том числе три женщины), осужденных за незаконный оборот наркотиков. Шестеро из них совершили преступления, будучи несовершеннолетними.
За последний год лукашенко помиловал 293 человека: в том числе 89 женщин и 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.
Впрочем, в Беларуси за решеткой остается еще 1254 политзаключенных, признанных правозащитным сообществом, но реальное их количество может быть выше.
Как сообщает СМИ, с лета 2020 года до конца ноября 2024 года правозащитное сообщество признало политзаключенными 3638 человек, в том числе 669 женщин. Многие из них уже вышли на свободу, полностью отбыв наказание.
Кроме того, в беларуси продолжают задерживать, арестовывать и судить по политически мотивированным обвинениям; людей судят как по административным, так и по уголовным обвинениям, в том числе и за тюремное заключение.
Сообщается, что в беларуси усилились репрессии по всей стране после объявления дат президентских выборов.
Напомним
Ранее УНН писал, что беларусь не пригласила наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы 26 января. ОБСЕ выразила сожаление из-за невозможности провести независимую оценку избирательного процесса.