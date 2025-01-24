лукашенко помиловал 15 осужденных, среди них восемь политзаключенных

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко подписал указ об освобождении 15 осужденных, среди которых восемь - политзаключенные. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу лукашенко, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, 24 января, лукашенко подписал указ, по которому освобождается 15 заключенных, среди которых есть восемь заключенных полицейских: пять женщин и трое мужчин. У пятерых из них есть дети, одна женщина беременна, сообщает пресс-служба лукашенко .

Также были помилованы еще семь человек (в том числе три женщины), осужденных за незаконный оборот наркотиков. Шестеро из них совершили преступления, будучи несовершеннолетними.

За последний год лукашенко помиловал 293 человека: в том числе 89 женщин и 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.

Впрочем, в Беларуси за решеткой остается еще 1254 политзаключенных, признанных правозащитным сообществом, но реальное их количество может быть выше.

Как сообщает СМИ, с лета 2020 года до конца ноября 2024 года правозащитное сообщество признало политзаключенными 3638 человек, в том числе 669 женщин. Многие из них уже вышли на свободу, полностью отбыв наказание.

Кроме того, в беларуси продолжают задерживать, арестовывать и судить по политически мотивированным обвинениям; людей судят как по административным, так и по уголовным обвинениям, в том числе и за тюремное заключение.

Сообщается, что в беларуси усилились репрессии по всей стране после объявления дат президентских выборов.

Напомним

Ранее УНН писал, что беларусь не пригласила наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы 26 января. ОБСЕ выразила сожаление из-за невозможности провести независимую оценку избирательного процесса.