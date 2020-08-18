Лукашенко після затримань на протестах нагородив понад 300 силовиків

Так, всього в списку з 25 сторінок виявилося понад 300 силовиків. Як привід для їх нагородження вказано “зразкове виконання службових обов’язків”.

Відзначимо, що серед нагороджених медаллю “За бездоганну службу I ступеня” виявився і заступник командувача Внутрішніми військами МВС Хазалбек Атабеков.

Указ був підписаний Лукашенком 13 серпня.

Як раніше повідомляв УНН, в Білорусі силовики побили чоловіка, який став перед ними на коліна.



Також в лікарні помер 25-річний житель Гомеля Олександр Чуприна, якого раніше затримали силовики.



