Лукашенко після затримань на протестах нагородив понад 300 силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про нагородження представників силових відомств медаллю “За бездоганну службу” першої, другої і третьої ступені. Відповідний документ у вівторок, 18 серпня, з’явився на національному правовому інтернет-порталі, передає УНН.
Так, всього в списку з 25 сторінок виявилося понад 300 силовиків. Як привід для їх нагородження вказано “зразкове виконання службових обов’язків”.
Відзначимо, що серед нагороджених медаллю “За бездоганну службу I ступеня” виявився і заступник командувача Внутрішніми військами МВС Хазалбек Атабеков.
Указ був підписаний Лукашенком 13 серпня.
Як раніше повідомляв УНН, в Білорусі силовики побили чоловіка, який став перед ними на коліна.
Також в лікарні помер 25-річний житель Гомеля Олександр Чуприна, якого раніше затримали силовики.