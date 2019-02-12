Лукашенко не буде спокійно дивитися на польське "бряцання зброєю"

Лукашенко зорієнтував посла на доведення білоруських національних інтересів до польскої держави.

"Це не чужий для нас народ. Ніяких загроз від нас вони нехай не чекають. Але це не означає, що якщо вони бряцатимуть зброєю, то ми будемо спокійно на це дивитися. В тому числі враховуючи наше спільне білорусько-російське угруповання в цьому напрямку", - сказав президент Білорусі.

При цьому він зазначив, що відносини Білорусі та Польші мають проблеми, проте їх можна вирішити.

Раніше УНН повідомляв, що білоруські жінки виганяють своїх чоловіків через їхню неспроможність вкручувати лампочки, лагодити чайники та кавоварки.

Нагадаємо, представник України у Трьосторонній контаткній групі по мирному врегулюванню на Донбасі Євген Марчук заявив, що Лукашенко – "дуже популярна людина в Україні".