Лукашенко не будет спокойно смотреть на польское "бряцання оружием"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет спокойно смотреть, как Польша "бряцает оружием". Об этом он заявил новоназначенному послу в Польше, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт беларуского президента.
Лукашенко сориентировал посла на доведение беларуских национальных интересов до польского государства.
"Это не чужой нам народ. Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении" , - сказал президент Беларуси.
При этом он отметил, что отношения Беларуси и Польши есть проблемы, но они решаемы.
Ранее сообщал, что белорусские женщины выгоняют своих мужчин за их несостоятельность вкручивать лампочки, чинить чайники и кофеварки.
Напомним, представитель Украины в трехсторонних контаткний группе по мирному урегулированию на Донбассе Евгений Марчук заявил, что Лукашенко - "очень популярный человек в Украине" .