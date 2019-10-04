Лукашенко назвав Україну Росією
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко, виступаючи на форумі регіонів в Житомирі, назвав Україну Росією, передає кореспондент УНН.
"Колись у нас, здається в 2012 році, був більше 8 млрд товарообіг. І він упав потім. Ми думаємо, як його знову повернути? І ви знаєте, Володимир Олександрович, ось цей майданчик регіонів Росії і безпосередній контакт керівників регіонів допомогли нам швидше підійти до вже більше 6 млрд ...", - сказав Лукашенко.
"України", - виправив його Президент Володимир Зеленський.
"Я злякався, думав, невже це Володимир Володимирович (Путін - ред.) сказав", - відповів білоруський лідер.
Раніше білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що чим міцнішою буде співпраця Украни, тим більше інші країни будуть намагатися цьому перешкоджати.