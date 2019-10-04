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Лукашенко: чем дружнее будут Украина и Беларусь, тем большее сопротивление мы будем ощущать

Киев • УНН

 • 12718 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 октября. УНН. Чем крепче будет сотрудничество Украны, тем больше остальные страны будут стараться этому препятствовать. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на Втором форуме регионов в Житомире, передаёт корреспондент УНН.

Лукашенко: чем дружнее будут Украина и Беларусь, тем большее сопротивление мы будем ощущать

“Чем роднее будут жить наши государства, чем сплочённее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда... не позволит нам очень сильно дружить”, - сказал белорусский лидер.

По его словам, это следует из того, что в этом мире все руководствуются принципом “разделяй и властвуй”.

“Мы это осознаём и этот барьер мы полны решимости преодолеть”, - добавил Лукашенко.

Лукашенко также прокомментировал возможность создания совместных украинско-белорусских предприятий.

"Если мы, украинцы и белорусы, у себя сделаем что-то своё, солидное, дорогого уровня продукт, тогда с нами будут считаться. Мы не должны на коленях ползать ни перед кем", - отметил он.

Напомним, Лукашенко в аэропорту Житомира Президент Украины Зеленский встретил лично.

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