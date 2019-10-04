Лукашенко: чим дружнішими будуть Україна і Білорусь, тим більший опір ми будемо відчувати
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Чим міцнішою буде співпраця Украни, тим більше інші країни будуть намагатися цьому перешкоджати. Про це заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко на Другому форумі регіонів у Житомирі, передає кореспондент УНН.
"Чим рідніше будуть жити наші держави, чим більш згуртовані будемо ми, тим більший опір ми будемо відчувати. Ніхто ніколи ... не дозволить нам дуже сильно дружити ", - сказав білоруський лідер.
За його словами, це випливає з того, що в цьому світі все керуються принципом "розділяй і володарюй".
"Ми це усвідомлюємо і цей бар'єр ми сповнені рішучості подолати", - додав Лукашенко.
Лукашенко також прокоментував можливість створення спільних українсько-білоруських підприємств.
"Якщо ми, українці і білоруси, у себе зробимо щось своє, солідне, дорогого рівня продукт, тоді з нами будуть рахуватися. Ми не повинні на колінах повзати ні перед ким", - зазначив він.
Нагадаємо, Лукашенка в аеропорту Житомира Президент України Зеленський зустрів особисто.