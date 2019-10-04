Лукашенко назвал Украину Россией
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая на форуме регионов в Житомире, назвал Украину Россией, передаёт корреспондент УНН.
“Когда-то у нас, кажется в 2012 году, был больше 8 млрд товарооборот. И он упал потом. Мы думаем, как его опять вернуть? И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России и непосредственный контакт руководителей регионов помогли нам быстрее подойти к уже больше 6 млрд...”, — сказал Лукашенко.
“Украины”, — исправил его Президент Владимир Зеленский.
“Я испугался, думал, неужели это Владимир Владимирович (Путин — ред.) сказал”, — ответил белорусский лидер.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что чем крепче будет сотрудничество Украны, тем больше остальные страны будут стараться этому препятствовать.