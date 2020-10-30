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Лукашенко доручив підготувати закон про невизнання зарубіжних дипломів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Білорусі готують закон про невизнання дипломів, отриманих в іноземних вузах. Про відповідне доручення уряду в четвер, 29 жовтня, повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНН.

Таким чином білоруський правитель прокоментував бажання опозиційно налаштованих студентів вчитися за межами Білорусі. “Якщо вони думають там вчитися, їм там мізки промиють, як це роблять поляки нашим хлопцям, і вони нам їх підкинуть як п’яту колону”, — сказав він. На думку Лукашенка, за кордоном білоруси із зарубіжними дипломами нікому не потрібні, після навчання залишать там “одного-двох людей, і то фізиків, математиків, талановитих”.

Лукашенко доручив також забезпечити безпеку “нормальних” студентів. За його словами, там є 10-15 чоловік, опозиційно налаштованих, “а інші нормальні люди”.

Раніше Білорусь обмежила в’їзд для громадян України, Польщі та Литви “через коронавірус”. Перед цим Лукашенко наказав закрити кордон Білорусі, але “не робити з нього залізну завісу”.

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