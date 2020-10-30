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Лукашенко поручил подготовить закон о непризнании зарубежных дипломов

Лукашенко поручил подготовить закон о непризнании зарубежных дипломов

Киев  •  УНН

 • 19067 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Беларуси готовят закон о непризнании дипломов, полученных в иностранных вузах. О соответствующее поручение правительства в четверг, 29 октября, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН.

Таким образом белорусский правитель прокомментировал желание оппозиционно настроенных студентов учиться за пределами Беларуси. “Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, и они нам их подбросят как пятую колонну”, — сказал он. По мнению Лукашенко, за границей белорусы с зарубежными дипломами никому не нужны, после обучения оставят там “одного-двух человек и то физиков, математиков, талантливых”.

Лукашенко поручил также обеспечить безопасность “нормальных” студентов. По его словам, там есть 10-15 человек, оппозиционно настроенных, “а другие нормальные люди”.

Ранее Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы “из-за коронавируса”. Перед этим Лукашенко приказал закрыть границу Беларуси, но “не делать из него железный занавес”.

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