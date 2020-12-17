Луческу отримав умовне відсторонення на один матч в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо покарання головного тренера ФК "Динамо" (Київ) Мірчі Луческу. Про це інформує УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Після розглядання справи про поведінку головного тренера ФК "Динамо" (Київ) Мірчі Луческу в матчі 13-го туру УПЛ проти ФК "Колос" (Ковалівка), коли він під час гри залишив технічну зону й вийшов на поле, КДК УАФ ухвалив рішення про застосування до нього санкції у вигляді попередження та відсторонення на один матч умовно.
Крім того, покарання отримав футболіст "біло-синіх" Володимир Шепелєв, якого відсторонили на один матч та додатково на один матч умовно, а наставник отримав попередження та відсторонення на один матч умовно.
Як повідомлялося, матч 13-го туру проти "Колоса" завершився для "Динамо" бойовою нічиєю – 2:2.