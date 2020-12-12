“Динамо” не змогло переграти “Колос” і втратило очки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Київське “Динамо” втратило залікові бали у домашній грі 13 туру УПЛ із “Колосом” із Ковалівки, передає УНН.
На початку другої половини Віталій Миколенко порушив правила у власній штрафній і “Колос” завдяки Євгену Селезньову вийшов вперед. За гру прямою ногою Шепелєв залишив “біло-синіх” у меншості. Проте на 70 хвилині Максименко також отримав червону картку і склади вирівнялися.
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У грі 10 на 10 Віктор Циганков забив двічі (74 хвилина з пенальті, і 84 хв). У гостей на 87 хвилині забив гол Антюх та приніс “Колосу” нічию 2:2.
Зауважимо, “Динамо” з 30 очками залишається лідером турніру. “Колос” набрав 18 балів — 5-тий.