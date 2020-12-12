“Динамо” та “Шахтар” дізналися потенційних суперників в Лізі Європи

У жеребкуванні візьмуть участь 12 переможців груп Ліги Європи УЄФА, 12 команд, що зайняли другі місця, і вісім клубів, які фінішували третіми в групах Ліги чемпіонів УЄФА (сіяні — 12 переможців груп і чотири команди з найвищим рейтингом, що вилетіли з Ліги чемпіонів).

Донецький “Шахтар” на правах сіяної команди може зіграти проти: австрійського “Зальцбурга” або “Вольфсберга”, грецького “Олімпіакоса”, швейцарського “Янг Бойза”, норвезького “Мольде”, чеської “Славії”, португальської “Бенфіки” або “Браги”, іспанської “Гранади” або “Сосьєдада”, французького “Лілля”, ізраїльського “Маккабі Тель-Авів”, бельгійського “Антверпена” і сербської “Црвени Звезди”.

Кияни виявилися несіяними і можуть зустрітись з: англійським “Манчестер Юнайтед”, “Арсеналом”, “Лестером” або “Тоттенгемом”, бельгійським “Брюгге”, нідерландським “Аяксом” або ПСВ, італійською “Ромою”, “Наполі” або “Міланом”, німецьким “Байєром” або “Гоффенгаймом”, шотландським “Рейнджерсом”, іспанським “Вільярреалом” і хорватським “Динамо”.

Примітно, що жеребкування відбудеться в штаб-квартирі УЄФА 14 грудня. Крім того, зауважимо, що сіяні команди гратимуть матчі вдома.