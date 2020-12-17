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Луческу получил условное отстранение на один матч в УПЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о наказании главного тренера ФК "Динамо" (Киев) Мирчи Луческу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Луческу получил условное отстранение на один матч в УПЛ

После рассмотрения дела о поведении главного тренера ФК “Динамо” (Киев) Мирчи Луческу в матче 13-го тура УПЛ против ФК “Колос” (Коваливка), когда он во время игры оставил техническую зону и вышел на поле, КДК УАФ принял решение о применении к нему санкции в виде предупреждения и отстранения на один матч условно.

Кроме того, наказание получил футболист “бело-синих” Владимир Шепелев, которого отстранили на один матч и дополнительно на один матч условно, а наставник получил предупреждение и отстранение на один матч условно.

Как сообщалось, матч 13-го тура против “Колоса” завершился для “Динамо” боевой ничьей — 2:2.

Украинские Национальные Новости

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