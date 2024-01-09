Лубінець зустрівся із послом Катару Гаді Аль-Гаджрі: говорили про повернення полонених українців

Повернення із росії депортованих українських дітей, військовополонених та цивільних обговорив із Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Катар в Україні Гаді Аль-Гаджрі український омбудсмен Дмитро Лубінець. Про це він повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі, передає УНН.

Зазначу, що Катар – єдина країна, яка публічно допомагає повертати наших дітей. Сподіваюся, за сприяння цієї держави ми матимемо нові результати у поверненні українців додому! Адже завдання, яке стоїть перед нами, – повернути всіх! Дякую пану Послу за візит до нашого Офісу! Працюємо далі! – зазначив Лубінець.

Деталі

Лубінець повідомив, що розмова із Послом Катару пройшла в Офіс українського Омбусмена. Гаді Аль-Гаджрі особисто відвідав українське відомство щойно повернувся до Києва.

За слова Уповноваженого ВР з прав людини, під час розмови вони обговорили четвертий пункт Формули Миру Президента України,. А саме торкнулись найголовніший моментів:

повернення примусово переміщених і депортованих росією дітей;

повернення і захист прав цивільних громадян, яких незаконно викрадає та утримує рф;

повернення військовополонених.

Лубінець також подякував Катару за сприяння в поверненні українських дітей і конкретні результати, що Україна вже має.

Зеленський та емір Катару обговорили питання миру та повернення українських дітей

Нагадаємо

Останній обмін полоненими відбувся 3 січня. Його назвали найбільший за час повномасштабного вторгнення. Були визволені 230 українців та українок. Зокрема додому повернули й 6 цивільних, та 48 тих, кого офіційно вважали "зниклими безвісти".