Лубинец встретился с послом Катара Гади Аль-Гаджри: говорили о возвращении пленных украинцев
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудила с послом Катара вопрос возвращения депортированных детей, военнопленных и гражданских лиц из россии. Катар помогает Украине в репатриации своих граждан.
Рада планирует завтра назначить Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты - нардеп
Ольга Пищанская завтра, вероятно, будет назначена председателем Счетной палаты Украины.
Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует
Министерство обороны Украины разрывает контракты с фирмами, связанными с семьей Гринкевичей, но один контракт на поставку продуктов питания остается до 1 апреля, после скандала, связанного с попыткой взятки со стороны семьи.
У заместителя министра обороны Умерова появилась новая советница: что известно
Богдана Яровая, председатель общественной организации, была назначена советником заместителя министра обороны Украины.
Усиление ПВО и разблокирование 50 млрд евро: Зеленский поговорил с премьером Бельгии
Зеленский и премьер-министр Бельгии де Кру обсудили разблокирование помощи ЕС и усиление противовоздушной обороны Украины. Они также сосредоточились на интеграции Украины в ЕС и мирных усилиях.
Залужный планировал наступление на Запорожском направлении, но США не поддержали эту идею - СМИ
Украинский военный руководитель запланировал наступление на Запорожье в 2022 году, чтобы отрезать Крым, но США призвали сосредоточиться на Херсоне.
Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения оккупантов
Армейская авиация нанесла удары по 9 вражеским направлениям, ракетные подразделения нанесли удары по живой силе и артиллерии противника.
Историческая петиция: в Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС
Финский депутат Европарламента Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за постоянных нарушений ценностей ЕС.
Зеленский: "Санкции мира, безусловно, работают"
Зеленский сообщил, что санкции замедляют российскую оборонную промышленность, призвал перекрыть пути обхода санкций. Он благодарит тех, кто помогает Украине бороться за свободу.
Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток состоялось 64 боевых столкновения
Украина сообщила о 64 боевых столкновениях и жертвах среди гражданского населения в результате российских атак, включая воздушные удары и обстрелы, на фоне сложной ситуации на востоке и юге страны.