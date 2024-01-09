Лубинец встретился с послом Катара Гади Аль-Гаджри: говорили о возвращении пленных украинцев

Возвращение из россии депортированных украинских детей, военнопленных и гражданских обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Украине Гади Аль-Гаджри украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Об этом он сообщил в своем официальном телеграмм-канале, передает УНН.

Отмечу, что Катар - единственная страна, которая публично помогает возвращать наших детей. Надеюсь, при содействии этого государства мы будем иметь новые результаты в возвращении украинцев домой! Ведь задача, которая стоит перед нами, - вернуть всех! Спасибо господину Послу за визит в наш Офис! Работаем дальше! - отметил Лубинец.

Детали

Лубинец сообщил, что разговор с Послом Катара прошел в Офисе украинского Омбусмена. Гади Аль-Гаджри лично посетил украинское ведомство только что вернулся в Киев.

По слова Уполномоченного ВР по правам человека, во время разговора они обсудили четвертый пункт Формулы Мира Президента Украины,. А именно коснулись самых главных моментов:

возвращение принудительно перемещенных и депортированных россией детей;

возвращение и защита прав гражданских граждан, которых незаконно похищает и удерживает рф;

возвращение военнопленных.

Лубинец также поблагодарил Катар за содействие в возвращении украинских детей и конкретные результаты, которые Украина уже имеет.

Зеленский и эмир Катара обсудили вопросы мира и возвращения украинских детей

Напомним

Последний обмен пленными состоялся 3 января. Его назвали крупнейшим за время полномасштабного вторжения. Были освобождены 230 украинцев и украинок. В частности домой вернули и 6 гражданских, и 48 тех, кого официально считали "пропавшими без вести".