Найбільша покупка косметичного бренду в історії: L'Oréal купує Aesop за 2,5 мільярда доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. L'Oréal купує австралійський бренд Aesop в рамках угоди, яка оцінюється в 2,5 мільярда доларів, що є найбільшим придбанням бренду, коли-небудь зробленого французьким косметичним гігантом. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
Деталі
Про продаж було оголошено у понеділок бразильською фірмою Natura & Co, материнською компанією Aesop, якій також належать The Body Shop та Avon.
Це об'єднує Aesop, відому своїми розкішними засобами для догляду за шкірою та тілом, під одним дахом з такими брендами, як Garnier та Maybelline.
За даними Dealogic, ця угода стане найбільшим придбанням L'Oréal іншого бренду за всю історію спостережень.
Natura & Co позиціонує себе як найбільша косметична компанія Бразилії, яка працює більш ніж у 100 країнах. У заяві, зробленій у понеділок, генеральний директор фірми Фабіо Барбоза заявив, що продаж Aesop допоможе скоротити борг та знайти інші шляхи для зростання.
Aesop була заснована в Мельбурні, Австралія, в 1987 році. Natura & Co придбала 65% акцій компанії у 2012 році та офіційно придбала її у 2016 році.
Компанія продає свою продукцію на 29 ринках. Бренд сподівається просунутися далі, особливо до континентального Китаю.
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