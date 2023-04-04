Крупнейшая покупка косметического бренда в истории: L'Oréal покупает Aesop за 2,5 миллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. L'Oréal покупает австралийский бренд Aesop в рамках сделки, которая оценивается в 2,5 миллиарда долларов, что является крупнейшим приобретением бренда, когда-либо сделанного французским косметическим гигантом. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Детали
О продаже было объявлено в понедельник бразильской фирмой Natura & Co, материнской компанией Aesop, которой также принадлежат The Body Shop и Avon.
Это объединяет Aesop, известную своими роскошными средствами по уходу за кожей и телом, под одной крышей с такими брендами, как Garnier и Maybelline.
По данным Dealogic, эта сделка станет крупнейшим приобретением L'Oréal другого бренда за всю историю наблюдений.
Natura & Co позиционирует себя как крупнейшая косметическая компания Бразилии, которая работает более чем в 100 странах. В заявлении, сделанном в понедельник, генеральный директор фирмы Фабио Барбоза заявил, что продажа Aesop поможет сократить долг и найти другие пути для роста.
Aesop была основана в Мельбурне, Австралия, в 1987 году. Natura & Co приобрела 65% акций компании в 2012 году и официально приобрела ее в 2016 году.
Компания продает свою продукцию на 29 рынках. Бренд надеется продвинуться дальше, особенно в континентальный Китай.
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