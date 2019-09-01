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Ломаченко розкрив плани на майбутнє

Ломаченко розкрив плани на майбутнє

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Володар трьох чемпіонських поясів WBA, WBO, WBC у легкому ваговому дивізіоні Василь Ломаченко прокоментував здобуття третього титулу у поєдинку із Люком Кемпбеллом, а також поділився планами на майбутнє, повідомляє УНН з посиланням на "Sky Sports".

Українець бажає наслідувати свого співвітчизника Олександра Усика та завоювати звання абсолютного чемпіона світу.

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"Звичайно, я щасливий. Я хотів би подякувати всім, хто був присутнім на арені, і тих, хто організував цей бій. Фанати в Англії - це найкращі фани в світі. Звичайно, я хочу боксувати за четвертий пояс, але все буде залежати від того, що скаже Боб Арум", - зізнався Ломаченко.

Варто відзначити, що володарем титулу IBF є ганець Річард Коммі, який в майбутньому протистоянні боксуватиме із непереможним американцем Теофімо Лопесом.

Нагадаємо, Ломаченко переміг британця Кемпбелла і виборов третій пояс чемпіона світу. Наразі український боксер є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC.

Зауважимо, що перемога Ломаченка стала 14 у професійній кар'єрі при 1 поразці. Кемпбелл має 20 виграшів при 3 поразках.

Українські Національні Новини

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