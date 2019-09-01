Ломаченко раскрыл планы на будущее

Украинец желает идти по стопам своего соотечественника Александра Усика и завоевать звание абсолютного чемпиона мира.

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"Конечно, я счастлив. Я хотел бы поблагодарить всех, кто присутствовал на арене, и тех, кто организовал этот бой. Фанаты в Англии - это лучшие фаны в мире. Конечно, я хочу боксировать за четвертый пояс, но все будет зависеть от того, что скажет Боб Арум", - признался Ломаченко.

Стоит отметить, что обладателем титула IBF является ганец Ричард Комми, который в будущем противостоянии будет боксировать с непобедимым американцем Теофимо Лопесом.

Напомним, Ломаченко победил британца Кэмпбелла и завоевал третий пояс чемпиона мира. Сейчас украинский боксер является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Отметим, что победа Ломаченко стала 14 в профессиональной карьере при 1 поражении. Кэмпбелл имеет 20 выигрышей при 3 поражениях.