Ломаченко про бій з Кемпбеллом: до Кролли готуватися було важче
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО), прилетівши до Лондона, оцінив пройдені рівні тренувальних процесів перед боєм проти Люка Кемпбелла та минулого поєдинку із Ентоні Кроллою, повідомляє УНН з посиланням на “Sky Sports”.
“Не сказати, що свіжий, але відчуваю себе добре. Я насолоджувався тренуваннями, готовий на 100 відсотків. Багато працював, але я люблю бокс і важкі підготовки. Цього разу підготовка не була дуже складною. Не знаю чому, але до Кролли готуватися було важче. З нетерпінням чекаю бою. Не можу дочекатися. Я схвильований, тому що намагаюся відчути цей момент і емоції фанатів”, — наголосив Ломаченко.
Нагадаємо, що Ломаченко та Кемпбелл провели дві процедури зважування.