Боксери Ломаченко та Кемпбелл провели другу процедуру зважування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (13-1-0, 10 KO) і його майбутній опонент британець Люк Кемпбелл (20-2-0, 16 KO) пройшли обов'язкове зважування WBC, повідомляє УНН із посиланням на Instagram промоутера Едді Хірна.
Суперники провели обов'язкове зважування за два тижні до об'єднавчого бою. Українець опинився легшим за британця – 62,78 кг проти 64,27 кг.
Нагадаємо, що при першій процедурі зважування Ломаченко також виявився легшим за опонента.
Додамо, що бій спортсменів стане центральним в рамках вечору боксу 31 серпня у Лондоні.