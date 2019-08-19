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Боксери Ломаченко та Кемпбелл провели другу процедуру зважування

Боксери Ломаченко та Кемпбелл провели другу процедуру зважування

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (13-1-0, 10 KO) і його майбутній опонент британець Люк Кемпбелл (20-2-0, 16 KO) пройшли обов'язкове зважування WBC, повідомляє УНН із посиланням на Instagram промоутера Едді Хірна.

Суперники провели обов'язкове зважування за два тижні до об'єднавчого бою. Українець опинився легшим за британця – 62,78 кг проти 64,27 кг.

Нагадаємо, що при першій процедурі зважування Ломаченко також виявився легшим за опонента.

Додамо, що бій спортсменів стане центральним в рамках вечору боксу 31 серпня у Лондоні.

Українські Національні Новини

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