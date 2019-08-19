Боксеры Ломаченко и Кэмпбелл провели вторую процедуру взвешивания

Соперники провели обязательное взвешивание за две недели до объединительного боя. Украинец оказался легче англичанина - 62,78 кг против 64,27 кг.

Напомним, что при первой процедуре взвешивания Ломаченко также оказался легче оппонента.

Добавим, что бой спортсменов станет центральным в рамках вечера бокса 31 августа в Лондоне.