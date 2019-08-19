Боксеры Ломаченко и Кэмпбелл провели вторую процедуру взвешивания
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (13-1-0, 10 KO) и его будущий оппонент британец Люк Кэмпбелл (20-2-0, 16 KO) прошли обязательное взвешивание WBC, сообщает УНН со ссылкой на Instagram промоутера Эдди Хирна.
Соперники провели обязательное взвешивание за две недели до объединительного боя. Украинец оказался легче англичанина - 62,78 кг против 64,27 кг.
Напомним, что при первой процедуре взвешивания Ломаченко также оказался легче оппонента.
Добавим, что бой спортсменов станет центральным в рамках вечера бокса 31 августа в Лондоне.