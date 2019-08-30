Ломаченко о бое с Кэмпбеллом: к бою с Кроллом готовиться было тяжелее
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО), прилетев в Лондон, оценил пройденные уровни тренировочных процессов перед боем против Люка Кэмпбелла и прошедшего поединка с Энтони Кролла, сообщает УНН со ссылкой на “Sky Sports”.
“Не сказать, что свежий, но чувствую себя хорошо. Я наслаждался тренировками, готов на 100 процентов. Много работал, но я люблю бокс и тяжелые подготовки. На этот раз подготовка не была очень сложной. Не знаю почему, но к Кроллу готовиться было тяжелее. С нетерпением жду боя. Не могу дождаться. Я взволнован, потому что стараюсь почувствовать этот момент и эмоции фанатов”, — отметил Ломаченко.
Напомним, что Ломаченко и Кэмпбелл провели две процедуры взвешивания.