Ломаченко о бое с Кэмпбеллом: к бою с Кроллом готовиться было тяжелее

“Не сказать, что свежий, но чувствую себя хорошо. Я наслаждался тренировками, готов на 100 процентов. Много работал, но я люблю бокс и тяжелые подготовки. На этот раз подготовка не была очень сложной. Не знаю почему, но к Кроллу готовиться было тяжелее. С нетерпением жду боя. Не могу дождаться. Я взволнован, потому что стараюсь почувствовать этот момент и эмоции фанатов”, — отметил Ломаченко.

Напомним, что Ломаченко и Кэмпбелл провели две процедуры взвешивания.