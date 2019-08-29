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Ломаченко - Кемпбелл: боксери провели відкрите тренування в Лондоні

Ломаченко - Кемпбелл: боксери провели відкрите тренування в Лондоні

Київ • УНН

 • 13261 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Боксери Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл провели відкрите тренування в Лондоні перед поєдинком за пояси WBA, WBO і WBC в легкій вазі, повідомляє УНН з посиланням на сайт українського боксера.

Велика кількість фанатів слідкувала за чемпіоном світу у легкому дивізіоні. Ломаченко провів різноманітне тренування від ударів по повітрю до жонглювання трьома та чотирма м'ячами.

"Навіть не віриться, що мене так підтримують тут. Це дуже приємно. Я не встиг цього разу подивитися Лондон, занадто багато тренувань і зустрічей з журналістами. Після боєм обов'язково прогуляюся тут. Зараз я готовий на сто відсотків, хоч і трохи нервую, але це нормально", - зауважив український боксер.

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Примітно, що на тренуванні був відсутнім батько та наставник українця Анатолій Ломаченко.

Варто відзначити, що перед Ломаченком та Кемпбеллом також відкриті тренування провели Олександр Повєткін та Х'юї Ф'юрі, які виступатимуть у лондонському вечорі боксу.

Додамо, бій Ломаченко – Кемпбелл пройде 31-го серпня на лондонській арені "О2".

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