Ломаченко - Кэмпбелл: боксеры провели открытую тренировку в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Боксеры Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл провели открытую тренировку в Лондоне перед поединком за пояса WBA, WBO и WBC в легком весе, сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского боксера.
Большое количество фанатов следило за чемпионом мира в легком дивизионе. Ломаченко провел разнообразное тренировки от ударов по воздуху к жонглированию тремя и четырьмя мячами.
"Даже не верится, что меня так поддерживают здесь. Это очень приятно. Я не успел этот раз посмотреть Лондон, слишком много тренировок и встреч с журналистами. После боем обязательно прогуляюсь здесь. Сейчас я готов на сто процентов, хотя и немного нервничаю, но это нормально", - отметил украинский боксер.
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Примечательно, что на тренировке отсутствовал отец и наставник украинца Анатолий Ломаченко.
Стоит отметить, что перед Ломаченко и Кэмпбеллом также открытые тренировки провели Александр Поветкин и Хьюи Фьюри, которые будут выступать на лондонском вечере бокса.
Добавим, бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа на лондонской арене "О2".