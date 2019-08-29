Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира

"Одна из моих главных задач в боксе - внести свое имя в историю бокса. Именно поэтому я начал карьеру в профессиональном боксе и бился за титул чемпиона во втором поединке", - начал Ломаченко.

"Я - чемпион мира, который быстрее всех завоевал титул, я делаю все для наследия. У всех чемпионов большое "эго". Думаю, что я - лучший боец независимо от весовых категории. Теренс Кроуфорд на втором месте, а Сауль Альварес - третий", - отметил Ломаченко.

Добавим, 31-летний двукратный олимпийский чемпион попытается добавить пояс WBC к своим титулам WBA и WBO, когда 31 августа сразится с британцем Люком Кэмпбеллом в Лондоне.