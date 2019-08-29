Ломаченко назвав себе найкращим боксером світу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко назвав себе найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії. Про це повідомляє "BoxingScene", передає УНН.
“Одне з моїх головних завдань в боксі — внести своє ім’я в історію боксу. Саме тому я почав кар’єру в професійному боксі і бився за титул чемпіона в другому поєдинку”, — розпочав Ломаченко.
“Я — чемпіон світу, який швидше за всіх завоював титул, я роблю все для спадщини. У всіх чемпіонів велике „его“. Думаю, що я — найкращий боєць незалежно від вагових категорії. Теренс Кроуфорд на другому місці, а Сауль Альварес — третій”, — відзначив Ломаченко.
Додамо, 31-річний дворазовий олімпійський чемпіон спробує додати пояс WBC до своїх титулів WBA і WBO, коли 31-го серпня битиметься з британцем Люком Кемпбеллом в Лондоні.