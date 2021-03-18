Локдаун у Києві: Ткаченко зажадав від Кличка компенсацію збитків для культури
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України у зв’язку з запровадженням локдауну в Києві порадило міській владі запропонувати компенсацію за збитки для культури. Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі міністра культури і інформполітики Олександра Ткаченка, передає УНН.
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“Ситуація напружена. Хоч помаранчева зона зберігається, але локдаун для культури та креативних індустрій з 20 березня – однозначно, спірне рішення… Приймаючи подібне, потрібно зважати на наслідки і запропонувати компенсацію за збитки для культури. Від МКІП ми готові поділитись досвідом з КМДА та підказати, як впровадити механізм компенсацій”, - написав міністр.
Деталі
Зі слів Ткаченка, саме культура та креативний бізнес сумлінно дотримувались і дотримуються вимог санепідем обмежень та зазнали найбільших економічних збитків через пандемію COVID-19.
“Пане мере, чому у цих умовах залишається працювати громадський транспорт – не може бути просто риторичним питанням, погодьтесь. Покажіть свою небайдужість до культурно-креативної сфери. З боку міністерства, ми готові допомогти”, - додав Ткаченко.
Що було раніше
Мер Києва Віталій Кличко сьогодні оголосив, що в столиці з 20 березня на три тижні будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.
Буде заборонена:
• Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
• Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
• Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
• Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
• Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).