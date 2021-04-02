Локдаун у Києві: перевізники не розуміють, як працюватимуть з понеділка і прогнозують численні конфлікти

Цитата

“Ми просили, щоб з нами відбулися зустрічі, щоб ми напрацювали ряд антикризових заходів, які дозволять з однієї сторони не допустити банкрутства перевізників, а з іншої сторони не допустити зупинки транспорту, погіршення якості обслуговування. На жаль зустріч, яка планувалася на середу перенесена на невизначений термін”, — розповів Мойсеєнко.

Деталі

За його словами, перевізники, в принципі, залишилися сам на сам зі своїми проблемами.

“І з понеділка, я не розумію як ми будемо працювати, тому що вже багато водіїв, вже розуміють наскільки це буде конфліктно та проблематично перевозити людей по спецперепустками”, — сказав Мойсеєнко.

Він зауважив, що багато водіїв відмовляються виходити з понеділка на роботу.

“Ми будемо пробувати максимальну кількість рухомого складу випустити, інше питання на скільки нас вистачить, на два-три дні такої роботи. Коли буде повна відсутність пасажиропотоків, адже всі ці збитки нам ніхто не буде покривати”, — зазначив він.

Доповнення

Раніше Асоціація перевізників Києва та Київської області повідомляла, що планує ініціювати зупинку роботи маршруток у столиці через збитковість роботи під час локдауну.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вважає маніпуляцією намір Асоціації перевізників Києва та Київської області звернутися до влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток.

Окрім того, у Києві з 5 квітня запроваджують суворі карантинні обмеження, які торкнуться і роботи громадського транспорту.З 5 до 16 квітня громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.