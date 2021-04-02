Локдаун в Киеве: перевозчики не понимают, как будут работать с понедельника и прогнозируют многочисленные конфликты

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Столичные перевозчики до сих пор не имеют четкого понимания, как будут работать с понедельника. Однако предусматривают многочисленные конфликты и проблемы из-за спецпропусков. В то же время городские власти запланированную встречу с перевозчиками о работе маршруток перенесли на неопределенное время. Об этом УНН сообщил Председатель Асоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.