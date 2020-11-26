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Локдаун можливий, якщо кількість захворівших на добу наблизиться до 30 тисяч – Степанов

Локдаун можливий, якщо кількість захворівших на добу наблизиться до 30 тисяч – Степанов

Київ • УНН

 • 18514 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Локдаун можливий, якщо буде загроза колапсу медсистеми, а це від 25 до 30 тисяч захворівших за добу. Про це заявив в ефірі телеканалу Україна 24 міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

"Ми будемо говорити про введення жорсткого карантину, якщо буде загроза колапсу медичної системи. Загроза колапсу медсистеми може бути, якщо у нас почне стрімко зростати кількість заповнених ліжок, вона буде більше ніж 75% та продовжувати зростати. І такі речі ми можемо побачити, якщо кількість захворівших на добу буде наближатися від 25 до 30 тис. захворівших за добу. В такому випадку це буде загроза колапсу медичної системи", - сказав Степанов.

Він додав, що МОЗ орієнтується завжди на єдину річ – здатність медичної системи надавати медичну допомогу.

“Ніхто не збирається з завтрішнього дня вводити локдаун в країні”, - додав міністр.

Нагадаємо, інфекціоніст, доктор медичних наук, Ольга Голубовська заявила, що вона підтримує введення повного локдауну в Україні, оскільки напівзаходи ні до чого не приводять.

Також введення локдауну якомога скоріше підтримує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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