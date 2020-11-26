Локдаун возможен, если количество заболевших за сутки приблизится к 30 тысячам - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Локдаун возможен, если будет угроза коллапса МедСистемы, а это от 25 до 30 тысяч заболевших за сутки. Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"Мы будем говорить о введении жесткого карантина, если будет угроза коллапса медицинской системы. Угроза коллапса МедСистемы может быть, если у нас начнет стремительно расти количество заполненных коек, оно будет более 75% и продолжать расти. И такие вещи мы можем увидеть, если количество заболевших за сутки будет приближаться от 25 до 30 тыс. заболевших за сутки. В таком случае это будет угроза коллапса медицинской системы", - сказал Степанов.
Он добавил, что Минздрав ориентируется всегда на единственную вещь - способность медицинской системы оказывать медицинскую помощь.
"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун в стране", - добавил министр.
Напомним, инфекционист, доктор медицинских наук, Ольга Голубовская заявила, что она поддерживает введение полного локдауну в Украине, поскольку полумеры ни к чему не приводят.
Также введение локдауна как можно скорее поддерживает министр внутренних дел Арсен Аваков.