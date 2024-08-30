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Lockheed Martin і Raytheon отримали $1,3 млрд на Javelin для США та України

Lockheed Martin і Raytheon отримали $1,3 млрд на Javelin для США та України

Київ • УНН

 • 100222 перегляди

Армія США замовила у Lockheed Martin та Raytheon протитанкові комплекси Javelin на $1,3 млрд. Частина з 4000 ракет буде надана Україні в рамках оборонної допомоги до 2026 року.

Великі американські компанії Lockheed Martin та Raytheon отримали замовлення від армії США на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin на загальну суму 1,3 мільярда доларів, частина з яких буде надана Україні в рамках оборонної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки" та RTX.

Деталі

Контракт на 2024 фінансовий рік був укладений із Javelin Joint Venture (JJV) на виробництво ракет Javelin, супутнього обладнання та послуг. Це найбільший однорічний контракт на виробництво Javelin і є частиною угоди про безстрокові поставки та невизначену кількість (IDIQ), підписаної ще в травні минулого року.

Спільне підприємство виробників повідомляє, що минулого року почало збільшувати обсяги виробництва з метою досягнення рівня 3960 ракет Javelin All Up Round (AUR) на рік до кінця 2026 року.

За даними "Голосу Америки", понад 4 тисячі ракет Javelin з цього контракту буде направлено в Україну для поповнення запасів озброєння Збройних сил України (ЗСУ).

Підготовка українських пілотів на F-16 триватиме від 3 до 9 місяців — армія США13.09.23, 04:25 • 942471 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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