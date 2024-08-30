Lockheed Martin и Raytheon получили $1,3 млрд на Javelin для США и Украины

Крупные американские компании Lockheed Martin и Raytheon получили заказ от армии США на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 1,3 миллиарда долларов, часть из которых будет предоставлена Украине в рамках оборонной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Голос Америки» и RTX.

Детали

Контракт на 2024 финансовый год был заключен с Javelin Joint Venture (JJV) на производство ракет Javelin, сопутствующего оборудования и услуг. Это крупнейший однолетний контракт на производство Javelin и является частью соглашения о бессрочных поставках и неопределенном количестве (IDIQ), подписанного еще в мае прошлого года.

Совместное предприятие производителей сообщает, что в прошлом году начало увеличивать объемы производства с целью достижения уровня 3960 ракет Javelin All Up Round (AUR) в год до конца 2026 года.

По данным «Голоса Америки», более 4 тысяч ракет Javelin из этого контракта будет направлено в Украину для пополнения запасов вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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