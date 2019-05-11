Лобановський увійшов до трійки найтитулованіших тренерів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Авторитетний портал Goal.com опублікував список найбільш титулованих тренерів світу, в якому на лідируючих позиціях виявився легендарний українець Валерій Лобановський, повідомляє УНН.
Лобановський здобув за кар'єру рівно три десятки трофеїв. На два титули фахівець поступився екс-тренеру "Шахтаря" Мірчі Луческу.
Очолив престижний список за версією видання шотландець Алекс Фергюсон, на рахунку якого 42 завойованих титули.
Загалом у генерації опинилися десять тренерів - Хіцфельд - 28, Сколарі - 26, Штейн - 26, Моурінью - 25, Гвардіола - 25, Трапатоні - 23, Венгер - 21.
Варто відзначити, що лише Лобановський завоював всі свої титули тільки з однією командою - київським "Динамо", серед усіх учасників топ-10.
Нагадаємо, що в іншому рейтингу Лобановський обігнав Луческу на 35 місць у боротьбі за звання кращого тренера в історії футболу.