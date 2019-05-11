Лобановский вошел в тройку самых титулованных тренеров мира
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Авторитетный портал Goal.com опубликовал список самых титулованных тренеров мира, в котором на лидирующих позициях оказался легендарный украинец Валерий Лобановский, сообщает УНН.
Лобановский получил за карьеру ровно три десятка трофеев. На два титула специалист уступил экс-тренеру "Шахтера" Мирче Луческу.
Возглавил престижный список по версии издания шотландец Алекс Фергюсон, на счету которого 42 завоеванных титула.
Всего в генерации оказались десять тренеров - Хитцфельд - 28 Сколари - 26 Штейн - 26, Моуринью - 25, Гвардиола - 25 Трапатони - 23 Венгер - 21.
Стоит отметить, что только Лобановский завоевал все свои титулы с одной командой - киевским "Динамо", всех участников топ-10.
Напомним, что в другом рейтинге Лобановский обогнал Луческу на 35 мест в борьбе за звание лучшего тренера в истории футбола.