Lloyd's Register відкличе сертифікацію на судна найбільшого індійського перевізника російської нафти - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Одна з найбільших міжнародних судноплавних класифікаційних асоціацій Lloyd's Register повідомила індійській компанії Gatik Ship Management, що відкличе сертифікацію 21 судна до 3 червня. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Це ще одна невдача для Gatik, яка також була змушена знайти нові прапори для 36 своїх суден після того, як вони були зняті з реєстрації Міжнародним судновим реєстром Сент-Кітс і Невіс", - зазначає Reuters.
"Lloyd's Register прагне сприяти дотриманню санкційних правил щодо торгівлі російською нафтою", - йдеться в електронному листі.
"За наявності доказів, ми відкликаємо клас і послуги з будь-яких суден, які відповідні органи влади визнають такими, що порушують міжнародні санкції", - додали в Lloyd's Register.
Деталі
Класифікаційні товариства, такі як Lloyd's Register в Лондоні, надають послуги, включаючи перевірку мореплавства, сертифікацію, яка є життєво важливою для забезпечення страхування і входу в порти.
Однак у Lloyd's Register зазначили, що 11 суден Gatik, які він розсекречував, були також сертифіковані Індійським регістром судноплавства (IRClass).
Великий американський страховик American Club також повідомив Reuters, що більше не надає покриття для суден Gatik, а російський страховик "Інгосстрах" (INGSI.MM) заявив, що не працюватиме з Gatik у майбутньому.
Ані страховики, ані Lloyd's Register не пояснили, чому саме вони припинили співпрацю з Gatik.
Індія не долучилась до санкцій, що були запроваджені проти росії, і швидко стала найбільшим покупцем російської нафти, яка доставляється за допомогою морських шляхів.
Зусилля Заходу, спрямовані на скорочення доходів, які Росія отримує від продажу своїх енергоресурсів, мають руйнівний вплив, так само як і західні санкції на експорт нафти з інших країн, таких як Іран і Венесуела.
Але непрозорість і обмежений нагляд за судноплавним сектором означає, що багато суден з вантажами з країн, які потрапили під санкції, продовжують плавати, знаходячи нові прапори і незахідні регістри або страховиків, що викликає занепокоєння з приводу безпеки і відповідальності, додає агентство.
Хоча Lloyd's Register відмовляє в класифікації для 21 судна компанії Gatik, принаймні 28 суден зареєстровані у Індійському реєстрі судноплавства, згідно з даними вебсайту IRClass, пише Reuters.
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