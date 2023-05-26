Lloyd's Register отзовет сертификацию на суда крупнейшего индийского перевозчика российской нефти - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Одна из крупнейших международных судоходных классификационных ассоциаций Lloyd's Register сообщила индийской компании Gatik Ship Management, что отзовет сертификацию 21 судна до 3 июня. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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"Это еще одна неудача для Gatik, которая также была вынуждена найти новые флаги для 36 своих судов после того, как они были сняты с регистрации Международным судовым реестром Сент-Китс и Невис", - отмечает Reuters.
"Lloyd's Register стремится способствовать соблюдению санкционных правил в отношении торговли российской нефтью", - говорится в электронном письме.
"При наличии доказательств, мы отзываем класс и услуги с любых судов, которые соответствующие органы власти признают нарушающими международные санкции", - добавили в Lloyd's Register.
Детали
Классификационные общества, такие как Lloyd's Register в Лондоне, предоставляют услуги, включая проверку мореплавания, сертификацию, которая является жизненно важной для обеспечения страхования и входа в порты.
Однако в Lloyd's Register отметили, что 11 судов Gatik, которые он рассекречивал, были также сертифицированы Индийским регистром судоходства (IRClass).
Крупный американский страховщик American Club также сообщил Reuters, что больше не предоставляет покрытие для судов Gatik, а российский страховщик "Ингосстрах" (INGSI.MM) заявил, что не будет работать с Gatik в будущем.
Ни страховщики, ни Lloyd's Register не объяснили, почему именно они прекратили сотрудничество с Gatik.
Индия не присоединилась к санкциям, которые были введены против россии, и быстро стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая доставляется с помощью морских путей.
Усилия Запада, направленные на сокращение доходов, которые россия получает от продажи своих энергоресурсов, имеют разрушительное влияние, так же как и западные санкции на экспорт нефти из других стран, таких как Иран и Венесуэла.
Но непрозрачность и ограниченный надзор за судоходным сектором означает, что многие суда с грузами из стран, попавших под санкции, продолжают плавать, находя новые флаги и незападные регистры или страховщиков, что вызывает беспокойство по поводу безопасности и ответственности, добавляет агентство.
Хотя Lloyd's Register отказывает в классификации для 21 судна компании Gatik, по крайней мере 28 судов зарегистрированы в Индийском реестре судоходства, согласно данным вебсайта IRClass, пишет Reuters.
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