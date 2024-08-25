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Людмила Лузан здобула золото на чемпіонаті світу з веслування

Людмила Лузан здобула золото на чемпіонаті світу з веслування

Київ • УНН

 • 21993 перегляди

Українка Людмила Лузан здобула золоту медаль на чемпіонаті світу-2024 з веслування на байдарках і каное в Самарканді. Вона перемогла в каное-одиночці на дистанції 500м, здобувши свій четвертий титул чемпіонки світу.

Українка Людмила Лузан стала володаркою золотої медалі на чемпіонаті світу-2024 з веслування на байдарках і каное, що проходить в узбекистанському Самарканді. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

В Самарканді (Узбекистан) триває заключний змагальний день чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное, де розігруються медалі в усіх неолімпійських дисциплінах. Другу нагороду до медальної скарбнички збірної України принесла Людмила Лузан! Українка з перевагою у понад дві секунди стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на дистанції 500м.

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для Людмили це вже четвертий титул чемпіонки світу в кар'єрі!

Нагадаємо

Український біатлоніст Віталій Мандзин виборов золото у гонці переслідування на літньому ЧС-2024 в Естонії. Це його друга золота медаль на турнірі та п'ята нагорода в кар'єрі на літніх світових першостях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Спорт

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