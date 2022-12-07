Литва може прийняти ще близько 6-8 тисяч українських біженців

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"Ми вважаємо, що на сьогоднішній день ми були б готові прийняти близько шести-восьми тисяч людей прямо зараз, якби вони перетнули литовський кордон, тому що деякі школи та інші будівлі, які не використовуються в муніципалітетах, готові - вони пристосовані, забезпечені", - сказала чиновниця журналістам у середу.

За даними Міністерства соціального захисту та праці, до Литви прибуло понад 71 тисяч українців з початку повномасштабного вторгнення.

Доповнення

Литва підготувала новий пакет допомоги для енергетичного сектору України на понад 2 млн євро.