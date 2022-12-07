Литва может принять еще около 6-8 тысяч украинских беженцев

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"Мы считаем, что на сегодняшний день мы были бы готовы принять около шести-восьми тысяч человек прямо сейчас, если бы они пересекли литовскую границу, потому что некоторые школы и другие здания, которые не используются в муниципалитетах, готовы - они приспособлены, обеспечены", - сказала чиновница журналистам в среду.

По данным Министерства социальной защиты и труда, в Литву прибыло более 71 тысячи украинцев с начала полномасштабного вторжения.

Дополнение

Литва подготовила новый пакет помощи для энергетического сектора Украины более чем на 2 млн евро.