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Литовці ризикують не встигнути впровадити талони на їжу в намічені терміни

Литовці ризикують не встигнути впровадити талони на їжу в намічені терміни

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Литва ризикує запізнитися з узгодженням продовольчих купонів з Європейською комісією, передає УНН з посиланням на lt.sputniknews.

За задумом уряду, система купонів в повну силу має запрацювати з 1 січня 2020 року. А старт пілотної програми запланований на липень. Міністерство сільського господарства республіки збирається відправити всі документи щодо проекту в ЄК в кінці лютого цього року і сподівається отримати відповідь протягом чотирьох місяців.

Однак, експерти з антимонопольного законодавства вважають, що ймовірність отримання відповіді від Європейської комісії до липня низька.

"Найшвидший термін прийняття Європейською комісією рішення про погодження допомоги становив дев'ять місяців", - говорить адвокат Кароліс Кашераускас.

Отже, до липня запустити обіцяні талони для бідного населення литовські чиновники можуть не встигнути.

Нагадаємо, влада Литви вирішила ввести талони на продовольство з метою підтримки найбільш вразливих груп населення країни. Передбачається, що жителі Литви зможуть використовувати продовольчі купони, щоб оплачувати продукти в маленьких магазинах, які торгують свіжою сільськогосподарською продукцією. Ці купони, імовірно, будуть доступні в електронному вигляді, і при оплаті товарів по кожному ваучеру дозволять отримати знижку в розмірі 20%.

На реалізацію програми виділено 5 мільйонів євро.

Відзначимо, що українські політики також активно обговорюють ініціативу Литви щодо введення талонів на харчування. Їхні думки з цього приводу розділилися.

Зокрема, народний депутат Петро Юрчишин, сказав, що сьогодні Україна такого дозволити собі не може. Нема грошей.

Депутат Сергій Тригубенко, зазначив соціальний характер ініціативи і сказав, що про ефективність талів можна буде судити тільки після закінчення якогось часу їх реалізації.

А депутат Сергій Каплін введення "талонів" назвав крайнім кроком.

"Талони - це вже останній крок. Вирок і крапка. Ми досить багата країна. Сьогодні потрібно розвивати сільське господарство, вкладати гроші в комбайни, а не в поліцію і вертольоти. Тому нам потрібно самим годувати українців", - сказав він.

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